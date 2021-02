A fascinante descoberta de spa islâmico do século 12 em bar na Espanha

O teto do Bar Giralda escondia a casa de banho do século 12

Crédito, AFP via Getty Images

A reforma de um bar em Sevilha, no sul de Espanha, revelou uma casa de banho islâmica do século 12 com abóbadas cobertas por pinturas.