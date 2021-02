Cirurgião entra em audiência judicial nos EUA enquanto operava paciente

Um médico em Sacramento, no Estado americano da Califórnia, entrou em uma audiência por Zoom de uma corte de trânsito de dentro da sala de operação.

O que aconteceu

A audiência do Tribunal Superior do Condado de Sacramento estava sendo transmitida ao vivo pelo YouTube quando um oficial de justiça pergunta ao cirurgião plástico: "Olá, senhor Green. Oi. O senhor está disponível para o julgamento? Parece que o senhor está em uma sala de cirurgia".

Fim do Talvez também te interesse

O oficial de justiça informa então que a audiência estava sendo transmitida ao vivo, já que a lei exige que as sessões relativas a infrações de trânsito sejam abertas ao público. Neste momento, um policial convocado para a mesma audiência ergue as sobrancelhas.

Quando Link finalmente se conecta, ele diz: "A menos que eu esteja enganado, estou vendo um réu que está no meio de uma sala de cirurgia, que parece estar ativamente envolvido na prestação de serviços a um paciente. Correto, senhor Green? Ou devo dizer doutor Green? "

Após o cirurgião confirmar que estava envolvido em um procedimento e dizer que estava pronto para seguir com a audiência, o juiz continua: "Não me sinto confortável, pelo bem-estar de um paciente, se você está no meio de uma operação enquanto está sendo submetido a juízo".