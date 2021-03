Globo de Ouro 2021: os ganhadores do prêmio para o melhor do cinema e TV de Hollywood

A 78ª edição do Globo de Ouro deste domingo foi uma longa videoconferência com atores de gala e outros de pijama e moletom.

Dois meses depois do normal, os prêmios dados pela Hollywood Foreign Press Association (HFPA) foram realizados virtualmente devido à pandemia e com seus anfitriões, as comediantes Tina Fey e Amy Poehler, em duas cidades (Nova York e Los Angeles, respectivamente).