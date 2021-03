A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

'Minha mãe põe minha vida em risco': as famílias destroçadas pelo QAnon

Louise (nomes fictícios) divide uma casa com a mãe, Margareth na fronteira entre EUA e Canadá. Mas antes seus quartos eram lado a lado, e as duas adoravam cozinhar juntas. Agora, a filha se mudou para o porão e tenta só tomar banho de madrugada, quando a mãe está dormindo.

Em linhas gerais, o QAnon propala a tese extremista e sem fundamento de que Donald Trump estaria travando uma guerra secreta contra pedófilos adoradores de Satanás do alto escalão do governo, do mundo empresarial e da imprensa.