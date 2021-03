Coronavírus: Por que anticorpos diminuem com o tempo após infecção por covid-19 e como isso afeta vacinas

A velocidade com que as comunidades médicas e científicas desenvolveram e testaram essas novas vacinas foi extraordinária.

No entanto, essa pequena escala de tempo nos deixa com algumas perguntas em aberto.

A memória do sistema imunológico

A notável capacidade do nosso organismo de lembrar de encontros passados com micro-organismos infecciosos e de manter fortes defesas contra eles se deve ao fenômeno da memória imunológica.

São as células B as responsáveis ​​pela liberação de anticorpos na corrente sanguínea.

Os anticorpos são proteínas e, como qualquer outra proteína, serão decompostos e eliminados naturalmente do corpo em alguns meses, no máximo.

É por isso que a proteção dos anticorpos que recebemos passivamente, por exemplo, de nossas mães no útero ou por meio do leite materno não dura muito.

A capacidade do nosso organismo de manter os níveis de anticorpos após uma infecção ou vacinação é resultado de dois mecanismos. Nos estágios iniciais, se as células B de memória detectarem qualquer infecção persistente ou uma vacina, algumas vão continuar a se transformar em novas células plasmáticas produtoras de anticorpos.

Dez anos após a vacinação contra o tétano, as LLPCs foram encontradas no fêmur, úmero e tíbia com muito mais frequência do que nas costelas, rádio, vértebras ou crista ilíaca.