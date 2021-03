O poder da liderança silenciosa: por que os introvertidos podem ser bons chefes

É certamente isso que a maioria das pessoas pensa quando questionada sobre as características que fazem de alguém um bom líder.

Mas precisamos repensar esse conceito agora mesmo, de acordo com Jacqueline Baxter, professora adjunta de Políticas Públicas e Gestão na Open University, no Reino Unido.

O argumento de Baxter é simples: indivíduos barulhentos e confiantes, com soluções rápidas e agilidade mental invejável, nem sempre são o chefe ideal.

Extrovertidos 'super-representados' na liderança... e funcionários não tão felizes

A esmagadora maioria dos líderes seniores são extrovertidos, de acordo com Baxter

"Eu diria que as crises do nosso tempo precisam de uma abordagem mais ponderada. Uma abordagem mais silenciosa", afirma.

"Os extrovertidos são representados de forma exagerada em posições de liderança sênior. Um estudo mostrou que 98% dos executivos de alto escalão obtiveram pontuação 'muito alta' ou 'acima da média' na escala de extroversão. Mas as pessoas em geral não estão satisfeitas com seus líderes."

Um levantamento do instituto de pesquisa Gallup de 2017 sobre o ambiente de trabalho americano confirma a teoria dela. Ele revelou que apenas 13% dos funcionários concordavam fortemente que a liderança de sua organização estava se comunicando de forma eficaz com o resto.

Poderia haver então uma conexão entre as duas coisas?

O treinamento de liderança se concentra em 'atividades extrovertidas', como apresentações

Baxter argumenta que as pessoas mais caladas, muitas vezes, erroneamente, pensam que não seriam um bom líder

"Isso faz com que as pessoas mais caladas talvez acreditem erroneamente que simplesmente não têm as qualidades de um 'bom líder'", afirma.