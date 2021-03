Covid-19: o que diz a Ciência sobre risco de vacina a idosos de saúde frágil

As pesquisas mostram que as vacinas aprovadas são seguras para idosos

Eles estão fazendo fila país afora para se proteger do novo coronavírus. Os idosos são um dos principais grupos de risco da covid-19 e estão sendo naturalmente priorizados na vacinação em boa parte do mundo.

As pesquisas mostraram até agora que as vacinas são seguras e funcionam para eles. Inclusive para os mais vulneráveis.

Os sinais de alerta

O primeiro alerta veio da Noruega. Em meados de janeiro, a Noma, a agência de saúde do país, disse que 23 idosos com a saúde debilitada haviam morrido após receber a vacina da Pfizer — o total subiu depois para 33.

No Reino Unido, mais de 400 mortes foram avaliadas até agora, a maioria de pessoas idosas ou que tinham outras doenças. A agência de saúde britânica diz que não encontrou ligações com a vacinação em nenhum caso até agora.

Mas as vacinas em si não podem deixar uma pessoa doente — como as pesquisas já mostraram.

O que as pesquisas descobriram

Nem a CoronaVac nem a vacina de Oxford, as duas aplicadas hoje no Brasil, divulgaram dados da eficácia em idosos.

As pesquisas na verdade mostraram que as vacinas contra a covid-19 têm um efeito menor em idosos.

Mas isso também reduz as chances de a vacina provocar uma reação exagerada do sistema imunológico — algo que pode acontecer com pessoas mais jovens e saudáveis, dizem os autores de um artigo publicado no periódico Age and Ageing, da Universidade de Oxford.