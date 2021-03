Por que David Solomon, CEO do banco Goldman Sachs, acha que trabalhar de casa é 'uma aberração'

Há 1 hora

Se há uma coisa que David Solomon, CEO do banco Goldman Sachs, não gosta é que os funcionários de sua empresa trabalhem remotamente.

Solomon afirmou que sua companhia, um dos maiores grupos de bancos de investimento e valores mobiliários do mundo, operou em 2020 com "menos de 10% das pessoas" no escritório.