As revelações da entrevista de Harry e Meghan a Oprah

A aguardada entrevista do príncipe Harry e Meghan Markle com Oprah Winfrey foi ao ar nos Estados Unidos no domingo (7/3). Nela, o casal deu seu lado da história sobre a vida na família real britânica.

Entre as afirmações, está a de que um integrante da família real demonstrou preocupação com a cor da pele do bebê do casal e a de que Meghan chegou a ter pensamentos suicidas, mas foi impedida de procurar ajuda.