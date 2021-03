'Vejo isso todos os dias': casais inter-raciais falam de alegações de racismo contra Harry e Meghan

Em novembro de 2017, quando o príncipe Harry e Meghan Markle se casaram no Palácio de Kensington, a BBC perguntou a outros casais inter-raciais como eles se sentiam em ver um relacionamento assim ser celebrado dentro da família real britânica — o que até então era inédito.

Três turbulentos anos depois, o duque e a duquesa de Sussex renunciaram aos deveres reais e começaram uma nova vida com o filho Archie na Califórnia.

Agora, após uma entrevista do casal transmitida nos EUA no último domingo (7/3), em que Meghan relatou à apresentadora Oprah Winfrey o racismo que sofreu como parte da família real, voltamos a algumas das pessoas com quem conversamos em 2017 para ouvir o que elas pensam.