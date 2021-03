Veganismo: ter uma dieta baseada em vegetais pode prejudicar sua vida social?

Desde que Adrian Chiles se tornou, nas palavras dele próprio, "quase vegano", ele diz que as pessoas não o convidam mais para jantar.

O apresentador de TV não tem amigos muito bons ou será que ser vegano realmente afeta mais do que a dieta de uma pessoa? Isso pode prejudicar nossa vida social também?

Veganos compartilharam com a BBC como lidam com esse problema e dão dicas para qualquer pessoa que esteja pensando em uma dieta baseada em vegetais.

'Então... onde você pode comer?'

"Acho que você deve tomar a iniciativa e nunca assumir que outros são responsáveis ​​por suas escolhas alimentares. Consulte os sites de restaurantes com antecedência para saber o que pode comer. E para coisas como churrascos, leve sua própria comida. É uma ótima oportunidade das pessoas se familiarizarem com o veganismo."

Amy acrescenta: "As pessoas tendem a pensar 'então... onde você pode comer, afinal?'. Mas a resposta é: 'Praticamente em qualquer lugar'."

'Ninguém quer ser repreendido'

Ellie Brown diz que os comentários do apresentador Adrian Chiles definitivamente não refletem sua própria experiência. "Mas eu moro no Leste de Londres, que é muito vegano", continua.

"O que ajuda é que há muitos lugares com opções veganas. E alguns amigos estão realmente dispostos a enfrentar o desafio de cozinhar algo vegano."

Ellie, que é a fundadora da Kinda Co., que fabrica queijos à base de caju, ressalta: "Eu sei que algumas pessoas podem amolar alguém por comer um bife, o que é como criticar alguém por causa de suas crenças políticas. Não é muito bom jantar com alguém que o repreende".

Ela reconhece que pode haver conversas difíceis com não veganos. "Às vezes, parece que você está no banco das testemunhas. Essas situações podem facilmente tornar uma boa refeição em família em uma sessão de entrevistas, tudo porque você pediu um prato com tofu."