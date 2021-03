Os exercícios que ajudam a viver melhor depois dos 30 anos

"Além de exercícios aeróbicos, como caminhada rápida, todos os adultos devem tentar fazer atividades de equilíbrio e fortalecimento duas vezes por semana", diz Alison Tedstone, diretor do Departamento de Dieta, Obesidade e Atividade Física da Agência de Saúde Pública da Inglaterra.

Músculos, ossos e equilíbrio

Muitas pessoas não têm clareza sobre a importância de cuidar da força do corpo, em particular dos músculos e ossos, para uma saúde geral. De acordo com especialistas, a massa óssea e a massa muscular tendem a atingir o pico antes de chegarmos aos 30 anos.