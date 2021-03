A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Quindim, o cão de rua ferido que 'buscou ajuda' em clínica e ganhou vida nova no Ceará

Um cão de rua ferido "procurou ajuda sozinho" em uma clínica veterinária de Juazeiro do Norte, no Ceará. Quindim foi o nome escolhido para o animal, que ficou famoso na internet após o vídeo com o pedido de ajuda viralizar.