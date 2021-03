AstraZeneca: como sabemos se uma vacina produz efeitos adversos?

A Áustria interrompeu a vacinação com o lote ABV5300 da vacina AstraZeneca devido ao relato de dois eventos relacionados à trombose, um deles fatal. Outros países que receberam o imunizante fizeram o mesmo.

A partir de hoje, a vacinação com qualquer lote de AstraZeneca foi suspensa por vários países europeus. Entre eles estão Espanha, Dinamarca, Noruega, Islândia, Itália, Alemanha e França.

Diante de uma situação de alerta como essa, as autoridades de cada país podem adotar medidas para seu território.

Dessa vez, diferentes países aplicaram o princípio da precaução, mas isso não significa que as decisões tenham sido motivadas por agências nacionais ou internacionais de vigilância sanitária.

O mesmo aconteceu na Espanha, ou seja, várias comunidades autônomas suspenderam a vacinação com o lote ABV5300, apesar de a autoridade encarregada de tomar essas decisões a nível nacional não ter recomendado a medida.

Processo de farmacovigilância

Para que uma vacina seja comercializada, ela deve atender a requisitos de altíssima qualidade, eficácia e segurança. Esta informação é extraída de ensaios clínicos e permite que as autoridades aprovem a vacina.

O objetivo é detectar reações adversas que ocorrem com menor frequência e que, portanto, não foram observadas em ensaios clínicos anteriores.

No caso das vacinas contra a covid-19, eles garantem que os benefícios superam os riscos. É um trabalho colaborativo com diferentes agentes envolvidos, como agências reguladoras, órgãos públicos, titulares de autorizações de comercialização e profissionais de saúde.

Não precisam ser necessariamente causados ​​pela vacina, pois podem existir problemas médicos que coincidam no tempo ou que estejam relacionados ao próprio ato da vacinação.

A vacina é culpada?

No caso da Espanha, é o Sistema Espanhol de Farmacovigilância de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H) que cuida desse processo.

Em cada um dos níveis, as informações são ampliadas, revisadas e avaliadas, para verificar se existe relação causal entre a vacinação e o surgimento do evento adverso de forma contínua e com maior rapidez.