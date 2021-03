Pássaro em risco de extinção ‘esquece’ como cantar

O melífago-regente ( Anthochaera phrygia ), outrora abundante no sudeste da Austrália, agora está listado como criticamente ameaçado de extinção — há apenas 300 exemplares da espécie no mundo.

"Eles não têm a chance de andar por aí com outros melífagos e aprender como deveria soar seu canto", explica o pesquisador Ross Crates, que publicou suas descobertas na revista científica Proceedings B, da Royal Society do Reino Unido, instituição britânica dedicada à promoção do conhecimento científico.