Islândia é sacudida por 50 mil tremores em três semanas 'antecipando grande erupção de vulcão'

Os moradores de Grindavik, cidade pesqueira com 3,5 mil habitantes no sudeste da Islândia, estão reclamando que não conseguem dormir.

No entanto, a frequência de tremores aumentou consideravelmente desde o ano passado e drasticamente no último mês.

"Tudo começou em 24 de fevereiro com um terremoto de magnitude 5,7", conta Bergthora Njala Gudmundsdottir, coordenadora de informação do Escritório Meteorológico da Islândia (IMO, na sigla em inglês), à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC.

Kristin Vogfjord, diretora de geociências do Escritório Meteorológico da Islândia, mostra o aumento sem precedentes da atividade sísmica na região

'Erupção basáltica efusiva'

Os cientistas do IMO preveem que haverá uma erupção vulcânica em breve, mas não esperam algo catastrófico.

"As últimas erupções de que temos conhecimento aconteceram no século 12, quando aconteceram duas grandes."

No caso de haver uma erupção, eles não esperam que sejam expelidas tantas cinzas quanto a do vulcão Eyjafjallajökull em 2010.

O que eles preveem agora, segundo a especialista do IMO, são "erupções basálticas efusivas que produzam um lento fluxo de lava por vários quilômetros, com poucas deposições".

Não se espera uma erupção como a do vulcão Eyjafjallajökull em 2010

Portanto, não há previsão de que represente uma ameaça para a população, embora as equipes da defesa civil já estejam em alerta, assim como os cientistas do escritório meteorológico.

A população confia nas medidas que as autoridades estão tomando, como fechamento de estradas

"Os modelos que temos do fluxo de lava não projetam que chegará a locais povoados, mas é claro que isso está sob constante avaliação", diz Gudmundsdottir.

"Não esperamos problemas, além de um pouco de cinza, algo com que você pode conviver."

Mais cansados do que assustados

No entanto, a especialista reconhece que os efeitos podem variar de pessoa para pessoa — e nem todos se sentem confortáveis ​​com a alta frequência de tremores.

"Temos relatos de pessoas que estão mais cansadas do que assustadas, porque (os tremores) as acordam à noite", afirma Gudmundsdottir.

Fora isso, as pessoas confiam nos planos das autoridades e seguem suas vidas cotidianas.

O que acontece em outros locais de atividade sísmica?

"Em termos gerais, essa atividade sísmica está associada à atividade vulcânica do local", afirma um funcionário do departamento de informação do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).