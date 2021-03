A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Mulher é presa após se negar a usar máscara em banco no Texas

Uma mulher de 65 anos foi presa no Texas após se negar a usar máscara dentro de uma agência bancária.

O incidente ocorreu um dia após o Estado acabar com a obrigatoriedade de uso do item de proteção em espaços públicos.

"A lei diz que eu não tenho de usar máscara", diz a idosa no vídeo, gravado pela câmera no uniforme do policial.