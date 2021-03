Indicados ao Oscar estão proibidos de participar da cerimônia por Zoom

Há 1 hora

A exigência da 93ª edição do Oscar — marcada para 25 de abril, em Los Angeles — vai na contramão do Globo de Ouro e do Emmy Awards deste ano, em que os ganhadores aceitaram seus prêmios via Zoom como parte das medidas de segurança contra a covid-19.