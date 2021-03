A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Dançarina Dinkie: mulher de quase 100 anos dança para arrecadar fundos para saúde

Há 27 minutos

Uma dançarina que está prestes a completar 100 anos está usando suas habilidades para arrecadar fundos para o sistema público de saúde do Reino Unido.

Dinkie Flowers geria sua própria escola de dança até o começo do lockdown no ano passado, adotado pelo governo britânico para tentar evitar o avanço do coronavírus.