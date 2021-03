Supostas vacinas e certificados de vacinação contra covid-19 são vendidos na dark web

Há 20 minutos

Pesquisadores dizem que criminosos estão se aproveitando de pessoas desesperadas que procuram uma maneira de escapar do bloqueio da Covid-19.

Os preços variam entre US$ 500 (cerca de R$ 2.750) e US$ 750 (cerca de R$ 4,1 mil) para doses de vacinas AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm ou Johnson & Johnson.

Certificados de vacinação falsos estão sendo vendidos por comerciantes anônimos por cerca de US$ 150 (ou R$ 820).

Pesquisadores dizem ter visto um "aumento acentuado" nos anúncios de dark web relacionados a vacinas. A BBC não conseguiu verificar se as vacinas são reais.

Eles dizem que o número de anúncios mapeados mais do que triplicou, totalizando mais de 1,2 mil atualmente.

Um vendedor chega a oferecer entrega no dia seguinte, acrescentando: "Para entrega durante a noite/emergência, deixe-nos uma mensagem".

'Pague dois, leve mais um'

Outro anúncio em um fórum de hackers está oferecendo testes negativos falsos e diz: "Fazemos testes de covid-19 negativos, para viajantes, para empregos etc. Compre dois testes negativos e ganhe o terceiro de graça!"

Autoridades europeias também anunciaram planos para um "Certificado Digital Verde". Isso permitiria que qualquer pessoa vacinada contra a covid-19, que teve um teste negativo, ou se recuperou recentemente do vírus viaje dentro da União Europeia.

Os investigadores da Check Point encontraram muitos vendedores oferecendo documentos falsos, incluindo um supostamente do Reino Unido, com um cartão de vacinação de US$ 150 (cerca de R$ 820) usando bitcoins, difícil de rastrear, como método de pagamento.