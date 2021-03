A operação gigantesca para liberar o Canal de Suez

Há 55 minutos

Depois de quase uma semana de uma enorme operação de desencalhe, o cargueiro Ever Given finalmente destravou a circulação no Canal de Suez, nesta segunda-feira (29/3).

Ao menos 369 embarcações aguardavam na fila, esperando para cruzar o canal, mesmo depois de várias empresas terem redirecionado parte de seus navios para outras rotas.

Segundo responsáveis pelo canal, deve levar três dias para que todo mundo consiga passar.

A operação de desencalhe do Ever Given (que tem comprimento semelhante à altura do edifício americano Empire State) demandou seis dias de trabalho de diversos rebocadores.

O Ever Given, da empresa Evergreen, foi levado a uma localidade fora do canal para investigações e inspeções sobre o episódio.