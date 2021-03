Lil Nas X: Nike processa artistas por 'tênis de satanás' com sangue humano

Há 15 minutos

Os tênis de US$ 1.018 (R$ 5,8 mil), que apresentam uma cruz invertida, um pentagrama e as palavras "Lucas 10:18", foram feitos usando o Nike Air Max 97s modificado.

Os sapatos pretos e vermelhos foram lançados pela MSCHF na segunda-feira, coincidindo com o lançamento da última música de Lil Nas X chamada Montero (Call Me By Your Name), que estreou no YouTube na semana passada.