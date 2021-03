A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Chefes de UTIs ligam ‘kit covid’ a maior risco de morte no Brasil

Há 26 minutos

Mais de um ano depois de a pandemia de coronavírus chegar ao Brasil, Bolsonaro continua defendendo a prescrição de medicamentos como hidroxicloroquina e ivermectina, embora diversas pesquisas científicas apontem que esses remédios não têm eficácia no tratamento de covid-19.

Neste vídeo, a repórter Nathalia Passarinho explica por que, segundo médicos de hospitais de referência, a defesa e o uso do "kit covid" contribuem de diferentes maneiras para aumentar as mortes no país. Confira.