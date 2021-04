Por que a LG decidiu parar de fabricar celulares e o que fazer se você tem um

A LG se tornou a terceira maior fabricante de telefones celulares do mundo no distante ano de 2013. Mas nos últimos anos sua divisão de smartphones tem lutado em meio a uma competição acirrada em um mercado que inclui Apple, Motorola ou Huawei.

No Brasil, será fechada a fábrica de celulares da LG em Taubaté (SP), onde trabalham mil funcionários.

Em janeiro, a gigante sul-coreana de eletrônicos já havia dito que estava considerando todas as opções para a divisão, depois de registrar quase seis anos de perdas, totalizando cerca de US$ 4,5 bilhões (R$ 25 bilhões).

A decisão de fechamento afetará todas as regiões em que está presente — inclusive a América Latina, seu terceiro maior mercado.

Até junho de 2020, a LG detinha 4,5% do mercado latino-americano, muito longe dos 42,5% da líder, a Samsung.

Quem tem celular LG: o que fazer?

"Forneceremos suporte de serviço e atualizações de software para clientes de produtos existentes por um período de tempo que irá variar de acordo com cada região", disse ele, referindo-se às leis de garantia válidas em cada país.

E, embora a liquidação do negócio de telefonia móvel deva ser concluída em 31 de julho, o estoque de alguns modelos existentes ainda pode estar disponível após essa data.

No Brasil, a Fundação Procon-SP notificou a LG do Brasil para que forneça explicações mais detalhadas até sexta-feira (dia 09/04). A empresa terá que:

- informar a relação completa de todos os modelos de smartphones dos últimos três anos com os manuais de usuário correspondentes, bem como a relação de assistências técnicas autorizadas;

- apresentar um plano de atendimento (com indicação de tempo de vigência) aos consumidores;

- prestar esclarecimentos sobre o período de tempo em que a empresa manterá a oferta no mercado de consumo de componentes, peças de reposição e acessórios compatíveis com os seus aparelhos.

Por que fechou?

A LG foi um dos fabricantes de smartphones mais antigos do setor

Mas, independentemente das perdas, a consultoria Counterpoint atribui esse fechamento ao fato de que "quando a era dos smartphones começou, a LG adotou o sistema operacional da Microsoft em vez do Android e entrou relativamente tarde no sistema operacional do Google".