Como funciona a glândula pineal, o órgão enigmático que regula nosso sono

Legenda da foto,

A regulação do sono em humanos. Esquerda: a luz é capturada pela retina. O sinal de luz é transmitido pelo cérebro e impede a liberação de melatonina pela epífise. À direita: à noite, a ausência de luz estimula a produção do hormônio do sono. (Gráfico feito via Mindthegraph.com)