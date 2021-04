A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Covid-19: os inesperados 'efeitos colaterais' positivos da vacina

Há 16 minutos

A gente já sabe, até agora, que as vacinas contra a covid-19 aprovadas até agora no mundo, inclusive aqui no Brasil, têm ótimos resultados quando o assunto é previnir casos sintomáticos da doença. Mas isso não significa que elas se limitem a isso.