Oscar 2021: por que prêmios deste ano podem estabelecer várias marcas históricas

Há 6 minutos

A premiação do Oscar percorreu um longo caminho desde o desastre para sua imagem de 2015, quando todas as 20 indicações para categorias de atuação foram para artistas brancos — levando ao surgimento e viralização da hashgtag #OscarsSoWhite (algo como "O Oscar é tão branco").

Mas as nomeações não são tudo: afinal, o Oscar tem a ver com vencer. Confira as indicações que podem fazer da premiação deste ano uma edição histórica no compromisso com a diversidade.