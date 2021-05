Mudanças climáticas: os 'caçadores de frio' que combatem aquecimento global capturando gases nocivos

Nos últimos três anos, também passou a trabalhar com gases refrigeradores, que contribuem para as mudanças climáticas. Toledo extrai os gases de eletrodomésticos, como geladeiras, usando máquinas de recuperação de fluido refrigerante.

"Tenho essa usina há 16 anos trabalhando com plástico, vidro e outros resíduos, mas trabalho com refrigeradores há três anos", acrescenta em entrevista ao programa 39 Ways to Save the Planet ("39 maneiras de salvar o planeta", em tradução literal), da BBC Radio 4.