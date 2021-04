Oscar 2021: saiba onde assistir a todos os filmes indicados

Há 53 minutos

A cerimônia do Oscar 2021 acontecerá neste domingo (25/04), dois meses depois do período usual.

Com cinemas fechados em diversos momentos da pandemia e a recomendação de especialistas da área de saúde para que se evite ambientes fechados e com muita gente, plataformas de streaming foram responsáveis por levar as principais produções do cinema para espectadores do mundo inteiro.