Sexualização no esporte: o uniforme que ginastas alemãs estão usando para lutar contra o problema

Há 55 minutos

Ela não quebrou nenhuma regra, mas o macacão de corpo inteiro que a ginasta alemã Sarah Voss usou no Campeonato Europeu de Ginástica Artística desafiou as convenções.

Até agora, as atletas só tinham coberto as pernas em competições internacionais por motivos religiosos.

"Esperamos que as atletas que fiquem desconfortáveis ​​com as roupas usuais se sintam encorajadas a seguir nosso exemplo", disse Sarah Voss.

A ginasta Kim Bui também competiu com a nova roupa. Ela havia se apresentado inicialmente com um maiô tradicional na quarta-feira, mas disse que queria dar o exemplo como equipe.

Elisabeth Seitz, também da Alemanha, disse que, com o traje, tinha uma coisa a menos com se preocupar, porque não havia risco de mostrar sem querer alguma parte de seu corpo.

'Comecei a me sentir cada vez mais desconfortável'

"Quando era uma garotinha, eu não via problema nas roupas de ginástica justas. Mas, quando a adolescência começou, quando minha menstruação chegou, comecei a me sentir cada vez mais desconfortável."

De acordo com as regras da Federação Internacional de Ginástica, as atletas podem usar uma "malha de uma só peça com pernas compridas, do quadril até o tornozelo", desde que tenha um design elegante.