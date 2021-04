Os voluntários que se isolaram por 40 dias em caverna para estudar perda de noção de tempo e espaço

Há 12 minutos

Os 15 participantes estavam vivendo na caverna Lombrives, no sudoeste da França, sem telefones, relógios ou luz solar, como parte do experimento.

Eles dormiam em barracas, geravam sua própria eletricidade e não tinham contato com o mundo exterior.

O objetivo do projeto era testar como as pessoas reagem quando perdem o senso de tempo e espaço.

A experiência Deep Time terminou no sábado, com a saída da caverna de oito homens e sete mulheres, com idades entre 27 e 50 anos.