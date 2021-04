Oscar 2021 faz história com prêmios inéditos, como 1ª mulher de origem asiática eleita melhor diretora

Há 1 hora

A cineasta de 39 anos nasceu na China e viveu no país até os 14 anos. Zhao foi também é a segunda mulher a ganhar o prêmio de Melhor Diretor no Oscar. A única outra mulher premiada na categoria é Kathryn Bigelow, que venceu por Guerra ao Terror em 2009.

"Eu não acredito em competição", disse ela. "Como posso ganhar de Glenn Close? Esta noite, estou aqui porque tenho mais sorte do que você", disse, arrancando risadas. "Acho que talvez seja a hospitalidade americana com uma atriz coreana", disse, fazendo todos rirem ainda mais.

Também fez história a equipe de maquiagem e penteados do longa A Voz Suprema do Blues . Mia Neal e Jamika Wilson, que venceram ao lado de Sergio Lopez-Rivera, foram as primeiras mulheres indicadas na categoria e agora se tornaram as primeiras vencedoras negras do prêmio.

A Voz Suprema do Blues conta a história das tensões em um estúdio de música de Chicago no final dos anos 1920, quando uma ardente cantora de blues e sua banda se reuniram para uma sessão de gravação.

Foi também uma surpresa que o desempenho energético de Chadwick Boseman no mesmo filme não tenha sido premiado no Oscar. Boseman morreu no ano passado aos 43 anos e ganhou prêmios postumamente por sua atuação no Critics Choice Awards, SAG e no Golden Globe Awards. Uma das grande expectativas da noite era sua vitória no Oscar.