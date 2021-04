O bilionário que deixou o Vale do Silício para viver em aldeia remota

Há 30 minutos

Sridhar desfruta da paz e do silêncio que a aldeia oferece

"Sou um CEO à distância", afirma Sridhar Vembu, enquanto fixa o olhar na imensidão verde do arrozal.

Em 1996, ele e os irmãos fundaram a Zoho no Vale do Silício, o centro global de tecnologia e inovação dos Estados Unidos.

Hoje, 25 anos depois, a empresa de softwares tem mais de 9,5 mil funcionários e valor estimado de quase US $ 2,5 bilhões pela revista Forbes.

Mas depois de passar quase três décadas na Califórnia e conduzir a companhia a esse patamar, Sridhar decidiu se mudar para um lugar bem mais tranquilo: uma aldeia remota no sul da Índia.

Sem estradas principais ou esgoto

Sridhar diz que gosta de conversar com os aldeões

"Há muitos campos de arroz com umas quatro ou cinco ruas", conta Sridhar à BBC.

Fim do Talvez também te interesse

A aldeia arborizada está situada aos pés de uma cordilheira no distrito de Tenkasi, a 600 km ao sul de Chennai, na costa leste da Índia.

Mas como será que ele consegue trabalhar de um lugar tão diferente do Vale do Silício?

"Basicamente, chegam até mim as coisas que têm a ver com políticas importantes."

Adaptação à vida rural

Nenhum de seus principais executivos ou assistentes pessoais mora nas proximidades. No entanto, este empreendedor digital gosta de ser um líder que está pessoalmente envolvido.

"Eu lidero uma das equipes. Trabalho em estreita colaboração com os programadores e me envolvo em alguns projetos de tecnologia. A equipe de software é formada por engenheiros espalhados por todo o mundo."

Sridhar mora em uma casa de campo de dois quartos recém-construída e se adaptou com entusiasmo ao estilo de vida rural.

A casa não tem ar-condicionado e, em vez de dirigir, ele agora usa um triciclo elétrico ou bicicleta, e vai com frequência ao salão de chá da aldeia para conversar com os aldeões.

Conhecido, mas não famoso

"A vida social no campo é totalmente diferente. As pessoas têm tempo para fazer boas amizades. Elas podem te convidar inesperadamente para comer na casa delas. Recentemente, fui a uma aldeia próxima e conversei com umas cerca de 10 ou 15 pessoas."