Apple x Facebook: a nova ferramenta do iPhone que acirra disputa das gigantes da tecnologia

Há 1 hora

Tim Cook (esq), executivo da Apple, e Mark Zuckerberg (dir), do Facebook: recurso instalado em iPhones e iPads ameaça modelo de negócios da rede social

Um novo recurso que está sendo lançado nesta semana em aparelhos iPhone e iPad, permitindo que usuários rejeitem a coleta de seus dados por aplicativos, vem acirrando a rivalidade entre as gigantes Apple e Facebook.

A ferramenta desagrada o Facebook, uma vez que dados de usuários - e os anúncios publicitários embasados neles - são justamente o que tornam a rede social tão lucrativa. Centrado no chamado de IDFA (identificador para anunciantes, na sigla em inglês), o recurso novo implantado pela Apple pode resultar, portanto, em um significativo revés financeiro a esse modelo de negócios.

E o IDFA pode ser pareado com outras tecnologias, como os pixels de rastreamento do Facebook ou os cookies de rastreamento, que seguem os usuários pela internet para aprender mais sobre seus hábitos online.

A questão é que, com o lançamento, nesta semana, do iOS 14.5, um recurso de Rastreamento de Transparência da Apple estará instalado automaticamente nele - com isso, forçará desenvolvedores a pedir explicitamente aos usuários permissão para usar seu IFDA.