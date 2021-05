SpaceX: veja 1º pouso noturno de astronautas da Nasa em 53 anos

Quatro astronautas voltaram da Estação Espacial Internacional no primeiro pouso noturno feito pela Nasa em 53 anos. O pouso no mar aconteceu na madrugada do dia 2 de maio.

A tripulação da cápsula Resilience, desenvolvida pela SpaceX - empresa de transporte espacial do bilionário sul-africano Elon Musk - pousou no mar do Golfo do México às 2h56 no horário local (1h56 no horário de Brasília). Ela se desprendeu do veículo espacial Crew Dragon, que está acoplado à Estação Espacial Internacional.