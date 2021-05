Agricultor belga muda sem querer a fronteira com a França

Um fazendeiro na Bélgica causou comoção nacional depois de "redefinir", por acidente, a fronteira do país com a França.

Uma pessoa, com conhecimento sobre história e as fronteiras dos dois países, estava passeando na floresta entre Bélgica e França quando percebeu que a pedra que marcava a fronteira havia sido deslocada em 2,29 metros.

O fazendeiro belga, aparentemente incomodado com a pedra no caminho de seu trator, moveu-a para dentro do território francês.

As autoridades belgas planejam entrar em contato com o fazendeiro para pedir que ele recoloque a pedra no seu local original. Se isso não acontecer, o caso pode, em tese, ir parar no Ministério das Relações Exteriores da Bélgica, que teria de convocar uma comissão de fronteira franco-belga, algo que não acontece desde 1930.