Mulher do Mali dá à luz nove filhos no Marrocos

Há 24 minutos

Crédito, Ministério da Saúde do Mali Legenda da foto, O Ministério da Saúde de Mali publicou esta imagem de três dos nove bebês

Uma mulher de 25 anos deu à luz nove bebês — dois a mais do que o total que os médicos conseguiram detectar durante os exames.

Halima Cisse, que é do Mali, na África, deu à luz nônuplos no Marrocos. O governo do Mali a levou para lá para que tivesse acesso a atendimento especializado.

As cinco meninas e quatro meninos nasceram de cesariana e estavam bem, segundo o Ministério da Saúde do Mali.

É extremamente raro uma mulher dar à luz nove bebês, e muitas vezes complicações durante ou após o nascimento levam alguns dos bebês a não sobrevivem.

A ministra da Saúde do Mali, Fanta Siby, felicitou as equipes médicas de ambos os países pelo "bom resultado" no caso de Halima Cisse.

A gravidez de Cisse se tornou um assunto pelo qual as pessoas ficaram fascinadas no Mali, mesmo quando se pensava que ela estava grávida de "apenas" sete bebês, segundo a agência de notícias Reuters.

Os médicos no país da África Ocidental estavam preocupados com o bem-estar dela e as chances de sobrevivência dos bebês, e foi aí que o governo interveio.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, É extremamente raro uma mulher dar à luz nove bebês, e muitas vezes complicações durante ou após o nascimento levam alguns dos bebês a não sobrevivem

Depois de uma estadia de duas semanas em um hospital na capital do Mali, Bamako, a decisão foi de transferir Cisse para o Marrocos em 30 de março, segundo a ministra Siby.

Depois de cinco semanas na clínica marroquina, ela deu à luz os nove bebês na terça-feira (4/5), segundo o ministério.

A expectativa é de que a mãe e seus bebês voltem para casa em algumas semanas.