Covid: Grávida faz parto em coma e conhece bebê uma semana depois

Há 13 minutos

O bebê que ela disse que talvez nunca conhecesse: Marriam reunida com a filha Khadija

Grávida de 29 semanas, ela e o marido, Usman, ainda não haviam escolhido o nome do bebê. Mas o quadro de saúde de Marriam se deteriorou rapidamente depois de chegar ao hospital. Aos 27 a assistente de advocacia disse que logo se encontrou numa situação "assustadora".

'Diga adeus'

No decorrer do dia, a equipe de médicos decidiu que Marriam precisava ser sedada. Um deles segurou a mão dela e disse: "Pode ser que você não volte."

Pouco antes de ser sedada, Marriam disse adeus a alguns familiares. "Tudo aconteceu tão rápido", disse. "Foram cinco minutos. Eles me falaram: 'você vai ser intubada, vai passar por uma cesárea, o bebê vai sair, você vai estar inconsciente, pode ser que você não sobreviva. Diga adeus.'"

Marriam ligou para seus pais em Swansea, no País de Gales, e o médico telefonou para o marido dela, que estava em casa, na cidade de Newport, com o filho mais velho do casal, Yusuf, de um ano.