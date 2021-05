O que é a síndrome vasovagal, que teria causado mal-estar em Pazuello

Há 1 minuto

O depoimento do general Eduardo Pazuello à CPI da Covid no Senado foi suspenso nessa quarta-feira (19/5) devido a um episódio da síndrome vasovagal que teria acometido o ex-ministro da Saúde, segundo afirmou o médico e senador Otto Alencar (PSD-BA) ao blog da Ana Flor, do portal G1.

Apesar do nome complicado, não se trata de um problema de saúde complexo — e tampouco chega a configurar uma doença, na avaliação do cardiologista Roberto Kalil, presidente do Conselho Diretor do InCor (Instituto do Coração - HCFMUSP) e diretor geral do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês.