O que é o Princípio de Peter, que diz que vagas tendem a ser ocupadas por 'incompetentes'

Há 48 minutos

O livro chegou ao grande público, permanecendo na lista de bestsellers do New York Times por mais de um ano (e ainda está sendo impresso 45 anos depois do lançamento). O Princípio de Peter é uma sátira: zomba da administração e zomba dos livros na gestão. Mas, como toda boa sátira, as pessoas foram capazes de ver um pouco de verdade nela.

Evidência recente

No vale do silício

Nos últimos 30 anos, o consultor de negócios Nitin Borwankar acompanhou a ascensão do Vale do Silício para se tornar uma potência econômica e tecnológica do mundo, vendo repetidamente startups emergirem, inovarem, "perderem sua alma" e finalmente estagnarem.

Inevitável?

"Há algumas evidências de que, se você nomear gerentes aleatoriamente, em média, eles tendem a ter um desempenho melhor", diz Bob Sutton, professor da Universidade de Stanford e autor do livro Good Boss Bad Boss: How to Be the Best and Learn the Worst (Bom chefe, mau chefe: Como ser o melhor e aprender o pior).