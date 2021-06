Por que cuidar do intestino pode beneficiar seu humor

As bactérias intestinais são essenciais para uma boa saúde

Aquele lanche delicioso e gorduroso que você escolhe fazer no meio da tarde pode acabar te deixando de mau humor. Parece um contrasenso: como que, depois de comer aquelas batatas fritas perfeitas, você vai ficar de baixo astral?

A flora intestinal, também chamada de microbiota intestinal, é composta por milhares de espécies de microrganismos que vivem no nosso trato digestivo e que impactam profundamente nossa saúde.

Nossa flora intestinal é como se fosse uma floresta tropical, cheia de biodiversidade, com diferentes espécies lutando pela sobrevivência.

Pesquisas têm revelado consistentemente que o tipo de alimento que comemos determina a composição da "floresta" de micróbios em nosso intestino. E um crescente corpo de pesquisas está revelando que alguns alimentos podem ser mais benéficos do que outros no cultivo de grupos saudáveis ​​de micróbios.

A microbiota influencia nosso sistema imune e altera a atividade de nossas células exterminadoras naturais, tipo de linfócitos necessários para o funcionamento do sistema imunitário inato.

Também pode transformar as fibras no nosso intestino em material antinflamatório, algo bastante positivo, considerando que inflamação crônica pode levar a condições como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e demência. Além disso, influencia nosso sono.

Cérebro-intestino

Há toda uma série de ligações neurais do estômago ao cérebro.

E os micróbios intestinais também liberam o precursor da serotonina, um neurotransmissor fundamental para o bem-estar. Um "precursor" é um composto químico que precede outro em uma via metabólica.

O termo "psicobiótico" foi criado na Universidade College Cork, na Irlanda, onde a professora Kirsten Berding busca entender a ligação entre a microbiota intestinal e o cérebro humano por meio de estudos clínicos. Para ela, no futuro usaremos psicobióticos como terapia suplementar para pessoas com depressão.

Como cuidar da flora

Há quem faça produtos como kombucha (um tipo de chá fermentado que data de pelo menos 6.000 anos, da China antiga) e kefir (bebida como iogurte fermentada a partir do leite que remonta há muitos séculos, desde os pastores das montanhas do Cáucaso) em casa. Outros fazem o tradicional chucrute (conserva de repolho fermentado, há muito tempo um alimento básico tradicional em partes da Alemanha).

Uma das hipóteses para isso tem a ver com nosso sistema imune. Kefir e outros alimentos fermentados são anti-inflamatórios. Então, ao melhorar nosso sistema imune, esses alimentos podem, no final das contas, impactar também nosso cérebro, explica Berding.

Com humanos, um estudo com mais de 700 voluntários descobriu que aqueles que comiam mais alimentos fermentados tinham menores níveis de ansiedade.

Ela conduziu um estudo em que deu alimentos "amigáveis à microbiota", como grãos integrais, algumas comidas fermentadas, frutas e legumes, a participantes. Eles foram orientados a se alimentar com base nessa dieta durante quatro semanas. Os cientistas monitoraram como suas bactérias e seu humor mudaram durante esse período.

"Se você não come muitos alimentos fermentados ou tem uma dieta pobre em fibras, você pode ter algum desconforto gastrointestinal", diz Berding. Ela sugere começar devagar, incorporando os alimentos à dieta pouco a pouco.

Bactérias que vivem no intestino se alimentam de fibras, entre outros

Berding diz que sim: alimentos processados, com níveis altos de gordura, fritos ou com muito açúcar fazem mal para nossa flora. "É o que muita gente gosta, mas faz mal para os micróbios do nosso intestino", diz ela.