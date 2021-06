Malala na Vogue: ‘Que toda menina que veja essa capa saiba que pode mudar o mundo’

Há 31 minutos

Após anos de uma agenda atribulada e de voltas no mundo, foi na universidade que Malala Yousafzai "finalmente" encontrou um tempo para si mesma — inclusive para comer no McDonald's e jogar pôquer.

"Eu ficava animada com literalmente qualquer coisa, de ir ao McDonald's a jogar pôquer com meus amigos", lembra.

Yousafzai foi baleada na cabeça por militantes do Talebã quando tinha 14 anos, depois de mobilizar uma campanha para que meninas tivessem acesso à educação no país em que nasceu, o Paquistão.

"Eu nunca tinha estado realmente na companhia de pessoas da minha idade porque eu precisei me recuperar do incidente (do qual foi vítima), e depois passei a viajar ao redor do mundo, publicando um livro, fazendo um documentário... Tantas coisas aconteceram."