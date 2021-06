A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Como microplásticos são levados para as profundezas

Há 47 minutos

Cientistas realizaram experimentos em tanques para demonstrar como avalanches subaquáticas, ou correntes de turbidez, podem levar microplásticos para as profundezas. Os testes, conduzidos nos laboratórios Eurotank flume, da Universidade de Utrecht, mostraram como as partículas de plástico podem ser arrastadas no sedimento em um desfiladeiro submarino.