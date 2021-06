O 'navio-robô' que vai recriar viagem histórica pelo Atlântico

Há 46 minutos

A viagem do navio autônomo Mayflower deve durar cerca de três semanas

Crédito, Oliver Dickinson for IBM/ProMare

Um navio-robô sem tripulação, projetado para recriar a jornada histórica do Mayflower através do Atlântico há 400 anos, começou sua travessia no oceano nesta semana.