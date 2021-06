Como a ciência explica pessoas que parecem “prever” o futuro

Há 7 minutos

'Super'

Sob a liderança do cientista político Philip E. Tetlock, desde 2011, a equipe convidou milhares de participantes de todas as origens sociais para testar suas habilidades de previsão.

Mente realmente aberta

"Se eu tivesse que identificar algo em particular, é que, embora a maioria das pessoas pense em suas crenças como algo muito precioso que as define, algo mesmo sagrado, os superprevisores tendem a ver suas crenças como hipóteses a serem testadas, que devem ser revisadas de acordo com as evidências."