Os benefícios de se equilibrar numa perna só

Há 39 minutos

Se antes passávamos a maior parte do dia nos movendo, muitos de nós agora passamos o dia inteiro sentados, olhando para telas do computador.

Coordenação notável

O que é o equilíbrio? Para ficar em pé, nosso cérebro usa mensagens dos nossos órgãos responsáveis pelo equilíbrio, que ficam no ouvido interno. Ele combina sinais vindos do fluido do interior dos ouvidos, as pistas visuais que chegam pelos olhos e até mesmo o feedback de articulações e músculos. Juntos, esses elementos contam para o seu cérebro onde seu corpo está no espaço, e ajudam com que você faça coisas sem pensar - como driblar em um jogo de basquete.