Autoridades desmentem relato de mulher que disse ter dado à luz 10 bebês

Segundo investigações oficiais, é falso o relato a sul-africana Gosiame Sithole de que ela teria dado à luz 10 bebês no início do mês.

A mulher de 37 anos agora está detida sob a legislação para custódia de pessoas com distúrbios na saúde mental.

A nota do governo de Gauteng não aborda as possíveis razões para a mulher ter inventado a história.

O relato dela foi publicado pela primeira vez pelo site Pretoria News, do grupo Independent Online (IOL). Depois que um prefeito confirmou os nascimentos, outros veículos da imprensa, incluindo a BBC, publicaram a história. Mas posteriormente, um porta-voz do governo local disse que o prefeito não tinha visto os bebês e só tinha a palavra da família.

A publicação do Pretoria News dizia que Sithole teve os 10 filhos em 7 de junho no Hospital Universitário Steve Biko na capital, Pretoria, e denunciou a falta de preparo da equipe médica.

"Essas alegações são falsas, não embasadas e servem apenas para atacar a boa reputação do Hospital Universitário Steve Biko e do governo provincial de Gauteng", disse uma nota da autoridade local, acrescentando que iria processar judicialmente o editor-chefe do Pretoria News, Piet Rampedi, e o IOL.