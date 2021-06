O que provocou o fogo da 'Porta do Inferno', cratera que queima há décadas

Há 1 hora

Bem-vindo à "Porta do Inferno".

É assim que é conhecida a Cratera de Darvaza, localizada no norte do Turcomenistão, uma ex-república soviética, na Ásia Central.

"Quando fui capaz de ver pela primeira vez e caminhar até a borda, e o vento desértico e quente vindo da cratera me atingiu no rosto, senti que aquele era o tipo de lugar de onde poderia sair o próprio Satanás, com tridente e tudo", diz o explorador canadense George Kourounis à BBC.