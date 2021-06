A surpreendente descoberta do 'Homem Dragão', possível espécie humana desconhecida

Há 49 minutos

Crânio do Homem Dragão é grande, com tamanho de cérebro quase igual à média de nossa espécie

Apelidado de "Homem Dragão", ele representa um grupo humano que viveu no Leste Asiático há pelo menos 146 mil anos.

Ele foi encontrado em Harbin, no nordeste da China, em 1933, mas só chamou a atenção de cientistas mais recentemente.

Uma análise do crânio foi publicada na revista científica The Innovation .

Um dos maiores especialistas do Reino Unido em evolução humana, o professor Chris Stringer, do Museu de História Natural de Londres, integrou a equipe de pesquisa.

Os pesquisadores assinalam que a descoberta tem o potencial de reescrever a história da evolução humana. A análise deles sugere que o 'Homem Dragão' estaria mais intimamente relacionado ao Homo sapiens do que aos Neandertais.

O crânio é enorme em comparação com a média dos crânios pertencentes a outras espécies humanas. O tamanho de seu cérebro é comparável com os da nossa espécie.

"É uma combinação de características primitivas e mais modernas, que se diferenciam de todas as outras espécies de humanos", explicou o pesquisador.

Os cientistas acreditam que o Homem Dragão era forte e robusto. Mas pouco se sabe sobre como ele viveu, pois seu crânio foi retirado do local em que foi encontrado.

O crânio teria sido descoberto em 1933 por um operário que ajudava a construir uma ponte no rio Songhua que atravessa Harbin, na província de Heilongjiang, que traduzido significa Rio do Dragão Negro - daí o nome do novo humano.