Carro voador completa teste com voo entre dois aeroportos

Há 21 minutos

O carro-avião híbrido, AirCar, está equipado com um motor BMW e funciona com gasolina comum.

'Muito agradável'

As asas estreitas se dobram nas laterais do carro. No ar, o veículo atingiu a velocidade de cruzeiro de 170 km/h. O carro voador é capaz de transportar duas pessoas, com um limite de peso combinado de 200 kg.